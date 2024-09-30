نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف مباراة ديربي مدريد بسبب رمي "قمامة وولاعات" على كورتوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو التي تلعب اليوم في الديربي من منافسات الجولة الثامنة إلى التوقف خلال الدقيقة 67 من عمر المباراة.

‎وتوقف ديربي مدريد بين أتليتكو والريال بسبب شغب الجماهير المنتمية للروخي بلانكوس وإلقاء عبوات المياه وبعض "القداحات" وأغراض المشجعين “قمامة” باتجاه كورتوا حارس مرمى الريال‎.

ويأتي ذلك عقب وقت قصير من إحراز ريال مدريد هدف التقدم بأقدام إيدير ميليتاو في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة وبتمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد الريال على هذا النحو:-

الحارس الأساسي: يان أوبلاك.

الدفاع: خيمينيز- مولينا- رينيلدو- لو نورماند.

الوسط: كونور جالاجير- رودريجو دي بول- ماركوس يورينتي.

الهجوم: أنطوان جريزمان- سورلوث- جوليان ألفاريز.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال- أنطونيو روديجر- إيدير ميليتاو- فيرلاند ميندي.

وسط الميدان: لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس- فينيسيوس جونيور.

