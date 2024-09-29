رجال يد الأهلي يتأهلون لنصف نهائي كأس العالم للأندية رغم الخسارة من برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا غاليًا على النادي الأهلي المصري بنتيجة 31-23، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة على الأراضي المصرية.

رجال يد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت الفريقين إلى جانب سيدني الأسترالي.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة برغم الخسارة من برشلونة كأفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة.

وجدير بالذكر أن فريق برشلونة الإسباني نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17-10، ولكن ظهر رجال يد الأهلي بصورة جيدة في الشوط الثاني.