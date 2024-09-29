قائمة الحكام الدولية.. تعرف على أحداث التغيرات في الموسم الجديد

وخرج الثنائي إبراهيم نور الدين من القائمة الدولية بداعي الاعتزال كما باتت المحكمة منى عطا الله خارج القائمة الدولية، بينما شهدت قائمة الحكام المساعدين وحكام الفيديو استقرارا دون أسماء جديدة.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012