نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الحكام الدولية.. تعرف على أحداث التغيرات في الموسم الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اتحاد الكرة المصري قائمة الحكام الدولية للموسم الجديد والتي شهدت تغيير طفيف عن قائمة الموسم الماضي.
وخرج الثنائي إبراهيم نور الدين من القائمة الدولية بداعي الاعتزال كما باتت المحكمة منى عطا الله خارج القائمة الدولية، بينما شهدت قائمة الحكام المساعدين وحكام الفيديو استقرارا دون أسماء جديدة.
محمود بسيوني يعود
وعاد محمود بسيوني حكم منطقة الإسكندرية للقائمة الدولية بديلا لإبراهيم نور الدين، وكانت المفاضلة بين محمود بسيوني وحمادة القلاوي وهشام القاضي.
وعلى الجانب الاخر دخلت المحكمات المساعدين نورهان سمير القائمة الدولية الموسم الحالي بديلة لمنى عطا الله.
وفي الصالات دخل أحمد جمال القائمة الدولية بديلا عن الحكم محمد حسن.