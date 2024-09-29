نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تين هاج على إمكانية إقالته عقب السقوط المدوي أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، على إمكانية إقالته من تدريب الشياطين الحمر بعد السقوط المدوي أمام توتنهام هوتسبر بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبر بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

تين هاج: لا أفكر في الإقالة إطلاقًا

قال تين هاج في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "لا أفكر في الإقالة على الإطلاق. لقد اتخذنا جميعًا قرارًا بالبقاء معًا".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: “المالكون والطاقم واللاعبون وأنا. لقد اتخذنا القرار بعد مراجعة واضحة لما يتعين علينا القيام به”.

وواصل: "كنا نعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. نحن على نفس الصفحة معًا".