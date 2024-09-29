لوكاكو وكفارا يقودان الهجوم.. تشكيل نابولي لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نابولي نظيره مونزا، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، علي أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويسعى نابولي لاستعادة توازنه في الدوري، بالفوز أمام مونزا، وحصد ثلاث نقاط كاملة، بعدما فقد نقطتين في التعادل أمام يوفنتوس الجولة الماضية.

تشكيل نابولي لمواجهة مونزا

ويحتل نابولي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي مونزا المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:-

حراسة المرمي:- إيليا كابريلي

خط الدفاع:- أوليفرا، بونجيورنو، أمير رحماني، لورينزو

خط الوسط:- سكوت ماكتومناي، لوبوتكا، أنجيسا

خط الهجوم:- كفاراتسخيليا، لوكاكو، بوليتانو

بينما جاء تشكيل مونزا كالتالي:-

حراسة المرمي:- توراتي

خط الدفاع:- ماري، إيتزو، كاريوني

خط الوسط:- بيريرا، بيسينا، بوندو، كوبولوس

خط الهجوم:- دانيل مالديني، بيانكو، ميلان دوريتش