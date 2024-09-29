نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيران الصديقة تمنح إشبيلية التعادل أمام بيلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع إشبيلية نقطة ثمينة بالتعادل مع مضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة (1-1) ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني، اليوم الأحد.

تقدم بيلباو بهدف ميكيل جاوريجيزار بعد مرور 36 دقيقة.

لكن الفريق الباسكي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه جولين أجيريزابالا في الدقيقة 82.



واضطر إرنستو فالفيردي مدرب بيلباو للدفع بحارس المرمى البديل أليخاندرو باديا في الدقائق الأخيرة.

واستغل إشبيلية الفرصة واستفاد من هدف ذاتي سجله الحارس البديل باديا بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت كرة مرتدة من العارضة بجسده قبل أن تدخل الشباك.

ورفع بيلباو رصيده بهذا التعادل إلى 14 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

أما إشبيلية واصل صحوته بفوز وتعادلين في آخر ثلاث جولات ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.