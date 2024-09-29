عاجل.. أول تعليق من عمر مرموش بعد اعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، عن سعادته بأدائه اللافت خلال مباراة الفريق أمام هولشتاين، التي انتهت بفوز فرانكفورت 4-2 في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

أول تعليق من عمر مرموش بعد اعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني

وفي تصريحات لشبكة "DAZN" والموقع الرسمي للنادي، قال مرموش: "إنه شعور رائع، وأنا سعيد لأنني ساهمت في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص".

وأضاف: "الأهم هو النقاط الثلاث، وليس من يسجل الأهداف، نحن نأخذ كل شيء معنا، والفوز يعطينا الثقة بالنفس قبل مواجهتنا المقبلة أمام بشكتاش".

وأشار مرموش إلى المواجهة المرتقبة مع بايرن ميونخ، قائلًا: "سنركز على كل مباراة على حدة، ولا نفكر في مباراتين في وقت واحد".