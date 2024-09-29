نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي ريال مدريد مساء اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم في الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني