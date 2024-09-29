نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني.



ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كضيف ثقيل مساء اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر على نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم في الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

الحارس الأساسي: يان أوبلاك.

الدفاع: خيمينيز- مولينا- رينيلدو- لو نورماند.

الوسط: كونور جالاجير- رودريجو دي بول- ماركوس يورينتي.

الهجوم: أنطوان جريزمان- سورلوث- جوليان ألفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

وتنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

