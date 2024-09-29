مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق نانت أمام ضيفه سانت إيتيان بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي على ملعب "لا بوجوار".

أحداث مباراة نانت وسانت إيتيان

بدأ نانت المباراة بقوة حيث افتتح اللاعب ليبنانت التسجيل في الدقيقة العاشرة، مستغلًا ارتباكًا في دفاعات سانت إيتيان. وعزز الفريق تقدمه مع بداية الشوط الثاني عبر بينجامين سوريا الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من ليبنانت.

ومع حلول الدقيقة 57، تمكن إبراهيم سيسوكو من تقليص الفارق لصالح سانت إيتيان برأسية قوية بعد عرضية متقنة من دافيتاشفيلي. وواصل سيسوكو تألقه بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

شارك الدولي المصري مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 79 من الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من تغيير نتيجة المباراة لصالح فريقه نانت.

حاول نانت في الدقائق الأخيرة السيطرة على المباراة والبحث عن هدف الفوز، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل أمام صمود دفاعات سانت إيتيان.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد نانت إلى 9 نقاط ليحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع سانت إيتيان رصيده إلى 4 نقاط ليبقى في المركز السابع عشر.