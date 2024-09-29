نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير على نظيره فريق مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام

افتتح التسجيل لمصلحة نادي توتنهام اللاعب جونسون في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء بعد تمريرة رائعة من فان دي فين.

ثم أضاف ديجان كولوسيفسكي الهداف الثاني في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من جونسون، قبل أن يسجل سولانكي الهدف الثالث في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة العاشرة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.