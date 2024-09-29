انت الأن تتابع خبر هاني شكري: الزمالك يملك لاعبين أساطير وصفقاتنا بالورقة والقلم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جمهور الفريق هو من يستحق اللقب، بعد دعمهم الكبير للفريق على مدار الفترة الماضية.

وتابع شكري:

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “مكنش ينفع نشكك في قدرات اللاعبين، ونملك لاعبين أساطير وتفوقنا على الأهلي، وفخورين بكل لاعب داخل الفريق، واختيار الصفقات تتم بالورقة والقلم”.

،وأضاف هاني شكري :

“نملك لاعبين يرغبون في تحقيق البطولات ولديهم استعداد من أجل مضاعفة المجهود للاستمرار على منصات التتويج، ولدينا أفضل فريق”.

واختتم :