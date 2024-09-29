انت الأن تتابع خبر هاني شكري: الزمالك يملك لاعبين أساطير وصفقاتنا بالورقة والقلم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جمهور الفريق هو من يستحق اللقب، بعد دعمهم الكبير للفريق على مدار الفترة الماضية.
وتابع شكري:
- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “مكنش ينفع نشكك في قدرات اللاعبين، ونملك لاعبين أساطير وتفوقنا على الأهلي، وفخورين بكل لاعب داخل الفريق، واختيار الصفقات تتم بالورقة والقلم”.
،وأضاف هاني شكري :
- “نملك لاعبين يرغبون في تحقيق البطولات ولديهم استعداد من أجل مضاعفة المجهود للاستمرار على منصات التتويج، ولدينا أفضل فريق”.
واختتم:
- “ناصر ماهر من اللاعبين المهاريين والرائعين داخل الملعب، وكان هناك تشكيك في قدراته، وعبدالله السعيد في حتة تانية، وهما لاعبان يفرحوا”.