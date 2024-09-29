الرياضة

هاني شكري: الزمالك يملك لاعبين أساطير وصفقاتنا بالورقة والقلم

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رياض - احمد صلاح -  أكد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جمهور الفريق هو من يستحق اللقب، بعد دعمهم الكبير للفريق على مدار الفترة الماضية.

 وتابع شكري:

  • خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “مكنش ينفع نشكك في قدرات اللاعبين، ونملك لاعبين أساطير وتفوقنا على ، وفخورين بكل لاعب داخل الفريق، واختيار الصفقات تتم بالورقة والقلم”.

،وأضاف هاني شكري :

  • “نملك لاعبين يرغبون في تحقيق البطولات ولديهم استعداد من أجل مضاعفة المجهود للاستمرار على منصات التتويج، ولدينا أفضل فريق”.

 واختتم:

  • “ناصر ماهر من اللاعبين المهاريين والرائعين داخل الملعب، وكان هناك تشكيك في قدراته، وعبدالله السعيد في حتة تانية، وهما لاعبان يفرحوا”.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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