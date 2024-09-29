انت الأن تتابع خبر استبعاد للأبد.. حسام حسن ينقلب على نجم منتخب مصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف مصدر إعلامي، عن تفاصيل جديدة في ملف استبعاد اللاعب أحمد حجازي، خلال معسكر منتخب مصر، بعد الانتصار أمام كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
وقد أكد المصدر
- أن المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، قد وجه ضربة موجعة إلى نجم المنتخب المصري، وذلك من خلال ابعاد اللاعب بشكل نهائي عن صفوف الفراعنة.
- وقدأكد المصدر الإعلامي، أن المدير الفني للفراعنة، الكابتن حسام حسن، قرر عدم ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري، وذالك خلال فترة تواجده على رأس القيادة الفنية للمنتخب في الفترة المقبلة.
- ووفقا لما حدث في مباراة كاب فيردي الأخيرة، بعد حدوث مشادة قوية مع اللاعب خلال معسكر المنتخب الماضي، وهو ما جعل العميد يرفض رفض تام، لفكرة ضم اللاعب إلى صفوف الفراعنة، للحفاظ على استقرار المنتخب.
- ويذكر أن مدافع المنتخب، اللاعب أحمد حجازي، قد طلب المشاركة في مواجهة كاب فيردي الأخيرة، ولكن قرر الكابتن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، توظيف اللاعب حمدي فتحي في مركز المساك، خلال اللقاء.