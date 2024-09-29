انت الأن تتابع خبر استبعاد للأبد.. حسام حسن ينقلب على نجم منتخب مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر إعلامي، عن تفاصيل جديدة في ملف استبعاد اللاعب أحمد حجازي، خلال معسكر منتخب مصر، بعد الانتصار أمام كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وقد أكد المصدر