انت الأن تتابع خبر الزمالك: هناك صفقات قادمة ولن نسمح لأحد بالتجاوز في حق النادي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال محمد طارق

في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”، مع خالد الغندور:”أي مباراة للزمالك أثق في الفوز بها، والفريق نجح في الفوز بمباراتين في الملعب والمدرجات”.

وأضاف:

“هناك صفقات قادمة في الطريق، ولن نتأخر عن أي شئ يفيد الفريق”، وأردف: “شيكابالا تمكن من معادلة خالد الغندور بأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الزمالك”.

واختتم حديثه قائلًا: