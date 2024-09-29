انت الأن تتابع خبر الزمالك: هناك صفقات قادمة ولن نسمح لأحد بالتجاوز في حق النادي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحدث محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.
وقال محمد طارق
- في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”، مع خالد الغندور:”أي مباراة للزمالك أثق في الفوز بها، والفريق نجح في الفوز بمباراتين في الملعب والمدرجات”.
وأضاف:
- “هناك صفقات قادمة في الطريق، ولن نتأخر عن أي شئ يفيد الفريق”، وأردف: “شيكابالا تمكن من معادلة خالد الغندور بأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الزمالك”.
واختتم حديثه قائلًا:
- “الزمالك اسم كبير ولن نسمح لأحد بالحديث عليه بشكل غير لائق”.
- وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.