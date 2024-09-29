انت الأن تتابع خبر الشهية مفتوحة.. صفقة جديدة للزمالك تصل القاهرة لتدعيم هذا المركز والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، أن صفقة جديدة وصلت إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الصفوف، والمنافسة على البطولات لا سيما بعد الفوز مؤخرا ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي يوم الجمعة الماضية.
وكان الزمالك قد تعاقد مع عددا من الصفقات
- خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع اللاعب المغربي محمود بنتايك لاعب سانت إيتيان الفرنسي السابق، واللاعب السنغالي سيدي ندياي والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي لاعب إنبي، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج قادما من صفوف فريق أيك السويدي.
صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة
- وأشارت التقارير إلى أن المدافع الشاب جيفرسون كوستا لاعب أكاديمية كاستلو برانكو البرتغالية، وصل إلى القاهرة اليوم الأحد الـ 29 سبتمبر، تمهيدا لانضمامه الرسمي لصفوف الزمالك، حيث يسعى الفارس الأبيض لتعزيز الصفوف بعناصر شابة واعدة قادرة على المساهمة في المستقبل بتوجيهات من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.
- ويصل عمر جيفرسون كوستا نحو 19 عامًا، من مواليد عام 2005، ويلعب في مركز الدفاع ويتميز بمهاراته القوية في قطع الكرات والتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء، مما يجعله إضافة قوية للفريق، ومن المقرر أن يتم قيده تحت السن مثلما حدث مع المهاجم السنغالي الجديد سيدي ندياي.
- وعلى الرغم من صغر سن اللاعب كوستا، فأنه يمتلك خلفية رياضية مميزة، حيث تدرب ولعب في أكاديميات ناشئي بعض الأندية الكبيرة في البرتغال، مثل بنفيكا وبراجا، ويحمل اللاعب الجنسية البرتغالية والغينية بيساوية، مما يمنحه مرونة أكبر على المستوى الدولي
- على جانب آخر وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، بعدما انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.