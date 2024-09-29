انت الأن تتابع خبر الشهية مفتوحة.. صفقة جديدة للزمالك تصل القاهرة لتدعيم هذا المركز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، أن صفقة جديدة وصلت إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الصفوف، والمنافسة على البطولات لا سيما بعد الفوز مؤخرا ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي يوم الجمعة الماضية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عددا من الصفقات

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع اللاعب المغربي محمود بنتايك لاعب سانت إيتيان الفرنسي السابق، واللاعب السنغالي سيدي ندياي والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي لاعب إنبي، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج قادما من صفوف فريق أيك السويدي.

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة