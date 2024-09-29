انت الأن تتابع خبر مصطفى عطاري يفوز بسباق القوة بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج السائق مصطفى عطاري بلقب سباق السرعة "سباق القوة"، الذي اختتم السبت في حدائق الحسين بالعاصمة عمان، وذلك ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة.



بحسب بيان صادر عن الأردنية لرياضة السيارات الأحد، حقق السائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، بينما توج يزن جمعة بلقب مجموعة الدفع الأمامي. وشهد السباق مشاركة 57 سائقًا من الأردن، فلسطين، مصر، ولبنان، وسط حضور جماهيري كبير تابع المنافسات التي نظمتها الأردنية لرياضة السيارات بدعم من شركة زين الأردن.



تكون السباق من جولتين، بالإضافة إلى جولة ثالثة خصصت لأفضل 20 سائقًا من الجولتين السابقتين. وتميزت الجولة الأولى بتصدر مصطفى عطاري بزمن 1.45.488 دقيقة، وجاء في المركز الثاني حسام سالم بزمن 1.47.254 دقيقة، وأمير ناصيف في المركز الثالث بزمن 1.47.860 دقيقة.



في الجولة الثانية، حافظ عطاري على الصدارة بزمن 1.44.672 دقيقة، بينما تقدم أمير ناصيف للمركز الثاني بزمن 1.45.718 دقيقة، وأمير النجار إلى المركز الثالث بزمن 1.46.879 دقيقة.



شارك في الجولة النهائية 20 سائقًا، وتمكن عطاري من حسم اللقب بعد منافسة قوية، بينما جاء أمير ناصيف في المركز الثاني، وهشام النجار في المركز الثالث .