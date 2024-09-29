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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أثبت أنه رجل المباريات الكبرى بعدما نجح في قيادة الزمالك للفوز بالسوبر الإفريقي.

شبانة: خسارة السوبر تفتح باب عودة مدير الكرة بالأهلي.. وجوميز رجل المباريات الكبرى

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز بخلاف تفوقه على كولر فنيا خلال إدارته للمباراة فإنه تفوق عليه أيضا قبلها في إعداد لاعبيه نفسيا ومعنويا وبدنيا.

وأكمل شبانة بأن هناك حالة من عدم الرضا لدى جماهير الأهلي ليس من النتيجة والإداء فقط لكن بسبب أيضا الشعور بوجود حالة من عدم الإنضباط بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة دون تدخل من الجهاز الفني مما فتح الباب حول عودة منصب مدير الكرة من جديد خاصة أن كولر لم ينجح في إدارة هذا الملف حتى الآن بمفرده منذ رحيل خالد بيبو.

وتسائل شبانة حول قدرة الأهلي على تقديم آداء مميز في بطولتي الإنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية بهذا القوام المتواجد حاليا مؤكدا أن الفريق بحاجة لدخول سوق الإنتقالات بقوة وبشكل مختلف خاصة في الخط الأمامي في ظل عدم وجود بدلاء على نفس المستوى.

