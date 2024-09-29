نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن 2024-2025 قبل لقاءات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير السعودية في كل مكان استأنف منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي بثلاث مباريات هامة، حيث يلتقي الفيحاء مع الرياض، ويواجه الشباب فريق الرائد، بينما يتقابل التعاون مع الاتفاق.
يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه انتصارًا على الخلود بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت مساء يوم السبت.
جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري
وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد كالأتي
- الهلال - 15 نقطة
- الاتحاد - 12 نقطة
- النصر - 11 نقطة
- القادسية - 10 نقاط
- الشباب - 9 نقاط
- الاتفاق - 9 نقاط
- الأهلي - 7 نقاط
- الرياض - 7 نقاط
- التعاون - 9 نقاط
- الرائد - 4 نقاط
- الخلود - 4 نقاط
- العروبة - 4 نقاط
- الخليج - 4 نقاط
- الوحدة - 4 نقاط
- ضمك - 3 نقاط
- الفتح - 3 نقاط
- الأخدود - نقطة
- الفيحاء - نقطة