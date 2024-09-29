نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن 2024-2025 قبل لقاءات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير السعودية في كل مكان استأنف منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي بثلاث مباريات هامة، حيث يلتقي الفيحاء مع الرياض، ويواجه الشباب فريق الرائد، بينما يتقابل التعاون مع الاتفاق.

يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه انتصارًا على الخلود بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت مساء يوم السبت.

جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد كالأتي