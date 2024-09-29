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أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي إريك تن هاج أنه يحترم الانتقادات وسط ضغوط شديدة يتعرض لها المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قبل مواجهة توتنهام اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تن هاج: أحترم المنتقدين لكن لا أركز معهم كثيرا

وقال تن هاج "قبل كل شيء، احترم المنتقدين، هناك الكثير منهم، يمكن أن يكون لك رأيا بشأن كرة القدم".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن تن هاج قوله "عندما تشغل وظيفة عليك التعامل معها، لكن لا يمكنني أن أخذ كل الانتقادات في الحسبان".

وأشار "لا أقرأ بالطبع كل الانتقادات، هذا ليس ممكنا، لكني لا أريد أساسا أن أعرف، أحتاج لمعرفة بعضها، وبعضها يكون بمثابة نصائح جيدة للغاية".

وأوضح المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي مساء السبت "لكن بالنسبة لي، يتعين علينا أن نبقى في كامل تركيزنا ونرى أين يقف الفريق، وما هي المجالات التي يتعين علينا تحسينها".