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أحمد جودة - القاهرة - حافظ بوتافوغو على صدارة جدول الدوري البرازيلي، رغم تعادله سلبيًا مع غريميو في مباراة متوترة ومثيرة، خلال منافسات الجولة 28 من البطولة.

بوتافوجو يحافظ على صدارة الدوري البرازيلي

يتصدر بوتافوغو الجدول برصيد 57 نقطة بزيادة نقطة عن بالميراس الأقرب له، والفريق الوحيد الذي يستطيع تغيير مسار البطولة على المدى القريب.

وفازت كتيبة المدرب آبيل فيريرا 2-1 على أتلتيكو مينيرو، ليقلصوا الفارق مع بوتافوغو إلى نقطة واحدة، ويتمسكوا بآمالهم في المنافسة على اللقب.

وتستمر منافسات الجولة 28 بمباريات غوفينتودي وبراغانتينو، وساو باولو ضد كورينثيانز، وفورتاليزا ضد كويابا، وأتلتيكو غويانينسي أمام فلومينينزي، وإنترناسيونال في مواجهة فيتوريا، وكروزيرو في موعد مع فاسكوا دا غاما، وباهيا مع كريسيوما، وفلامنغو ضد أتلتيكو بارانينسي.