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أحمد جودة - القاهرة - أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي من خطر الخسارة بعد أن سجّل له هدف التعادل امام ضيفه تشارلوت أف سي 1-1 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

ميسي ينقذ انتر ميامي من الهزيمة في الدوري الأميركي

ورغم اكتفائه بالتعادل للمرة الثالثة تواليا، الا أنّ ميامي سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية، كما صدارة المنطقة الشرقية.

وانتزع تشارلوت الذي يشرف عليه مدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق دين سميث التقدم عن طريق البولندي كارول سفيدرسكي (57) قبل أن يدرك ميسي التعادل من تسديدة بيسراه من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة محرزا هدفه الـ 15 في 15 مباراة هذا الموسم (67).

ويملك ميامي في رصيده 65 نقطة قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم المنتظم، متفوقا على كولومبوس كرو حامل اللقب (57) وسينسيناتي (56) في المنطقة الشرقية.