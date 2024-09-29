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أحمد جودة - القاهرة - يأمل البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لنادي بايرن ميونخ أن يكون هدافه الإنجليزي الدولي هاري كين جاهزا لخوض المواجهة أمام أستون فيلا الإنجليزي مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

كومباني يأمل في تعافي كين ولحاقه بالمواجهة الأوروبية أمام أستون فيلا

وجرى استبدال قائد منتخب إنجلترا خلال التعادل مع باير ليفركوزن 1 /1 أمس السبت في دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر.

وسقط كين على الأرض بعد التحام مع أمين عدلي لاعب ليفركوزن وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وقال كومباني للموقع الرسمي لبايرن ميونخ بعد المباراة "أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة، لست طبيبا، لكن أتمنى أن يكون قادرا على المشاركة أمام أستون فيلا يوم الأربعاء".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يخضع كين للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الأحد قبل السفر لملاقاة أستون فيلا في الجولة الثانية من البطولة القارية.