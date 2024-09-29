نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، حيث بدأت الجولة يوم أمس السبت 28 سبتمبر، ومستمرة حتى يوم الاثنين 30 من نفس الشهر.

ويتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ميلان صاحب المركز الثاني.

وتذاع جميع مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

وتأتي مباريات اليوم في الدوري الايطالي كالتالي

تورينو 1:30 لاتسيو

روما 4:00 فينيزيا

كومو 4:00 هيلاس فيرونا

إمبولي 7:00 فيورنتينا

نابولي 9:45 مونزا