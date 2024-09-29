نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه الذي سيواجه الشرطة العراقي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال ضد الشرطة

يلتقي الزعيم مع ضيفه الشرطة، مساء الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة

* حراسة المرمى: ياسين بونو.

* خط الدفاع: جوا كانسيلو – خاليدو كوليبالي – علي البليهي – رينان لودي.

* خط الوسط: مالكوم – روبن نيفيز – ماركوس ليوناردو – سيرجي ميلينكوفيتش – سالم الدوسري.

* خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش.

وتنقل مباراة الهلال ضد الشرطة على شبكة قنوات SSC السعودية، وكذلك قناة beIN Sports AFC، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية.

