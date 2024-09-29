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أحمد جودة - القاهرة - استدعى مدرب منتخب بوليفيا، أوسكار فييجاس، المدافع الصاعد صاحب ال18 ربيعا، مارسيلو توريس، للمشاركة في مواجهتي كولومبيا والأرجنتين ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجه جديد في اختيارات بوليفيا لموقعتي كولومبيا والأرجنتين

وأوضح الاتحاد البوليفي لكرة القدم أن توريس، مدافع سانتوس البرازيلي "سينضم خلال الساعات المقبلة إلى المعسكر".

وكان توريس قائدا لمنتخب بوليفيا تحت 17 عاما وتعاقد في يوليو/تموز الماضي مع سانتوس البرازيلي، الذي يحترف فيه أيضا لاعبا المنتخب، ميجل تيرسيروس وإنزو مونتيرو.

وترغب بوليفيا في مواصلة نتائجها الجيدة بعد فوزها الساحق على فنزويلا 4-0 في مدينة إل ألتو، و1-2 على تشيلي في سانتياجو.

وستلعب بوليفيا يوم 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل أمام كولومبيا في استاد إل ألتو، وبعدها بخمسة أيام ستزور الأرجنتين في بوينوس أيرس.

وتحتل بوليفيا المركز الثامن في جدول التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد تسع نقاط، نفس رصيد باراجواي، صاحبة المركز السابع بفارق الأهداف، بينما تتصدر الأرجنتين جدول التصفيات ب18 نقطة، وتحل كولومبيا في الترتيب الثاني برصيد 16 نقطة.

