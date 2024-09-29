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أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي تين هاغ أنه يحترم الانتقادات، وسط ضغوط شديدة يتعرض لها المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قبل مواجهة توتنهام، اليوم الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كيف يواجه تين هاغ الهجمات الشرسة من منتقديه؟

يلتقي مانشستر مع ضيفه توتنهام بعد أيام من تعادله المحبط مع تفينتي الهولندي 1-1 في مستهل مشواره بالدوري الأوروبي، وهو التعادل الذي أتبع التعادل المحبط أيضًا مع كريستال بالاس سلبيًا في الدوري الممتاز.

وقال تين هاغ: "قبل كل شيء أحترم المنتقدين، هناك الكثير منهم، يمكن أن يكون لك رأيًا بشأن كرة القدم".

وأضاف: "عندما تشغل وظيفة عليك التعامل معها، لكن لا يمكنني أن أخذ كل الانتقادات في الحسبان".

وأشار: "لا أقرأ بالطبع كل الانتقادات، هذا ليس ممكنًا، لكني لا أريد أساسًا أن أعرف، أحتاج لمعرفة بعضها، وبعضها يكون بمثابة نصائح جيدة للغاية".

واختتم: "بالنسبة لي يتعين علينا أن نبقى في كامل تركيزنا، ونرى أين يقف الفريق؟، وما هي المجالات التي يتعين علينا تحسينها؟".