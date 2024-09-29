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أحمد جودة - القاهرة - لم يرغب ب أو فيكتور، الذي سجل هدفا في أول مباراة يلعب فيها أساسيا مع برشلونة، في تقديم أي أعذار للهزيمة أمام أوساسونا أمس السبت (4-2).

باو فيكتور: كنت أتمنى لو أحرزت هدفي الأول في ظروف أفضل

وأكد فيكتور (22 عاما)، في تصريحات صحفية، أن الهزيمة لم تكن بسبب الحكم، لكنه أبدى أسفه لأن هدفه الأول لم يترافق مع فوز للفريق الكتالوني.

وقال صاحب الهدف الأول للبرسا في اللقاء: "كنت أتمنى لو جاء أن الهدف في ظروف أخرى، هذا ليس الشيء المهم في هذه المباراة، لا أفكر حتى في ما سجلته لأن ما يتعين علينا القيام به هو التركيز على الأخطاء التي ارتكبناها من أجل التحسن".

وأوضح: "لم نشعر بالراحة في الشوط الأول، لقد خططوا للمباراة بشكل جيد وفي الشوط الثاني صححنا ذلك، لكن عندما أصبحا أفضل، كانوا أقوياء في الهجمات المرتدة وألحقوا بنا الأذى 3-1".

وأضاف ب أو فيكتور: "لا أريد تقديم أعذار، لم نخسر بسبب الحكم. هو يقول إن المنافس لمس الكرة أولا قبل أن يدهس قدمي، لكنه خطأ واضح لصالحي لكننا لا نريد الدخول في هذا الجدل. لم يصفر الحكم لصالحي وانتهى الأمر".

