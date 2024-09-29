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أحمد جودة - القاهرة - أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، من الخسارة، بعد أن سجّل له هدف التعادل امام ضيفه تشارلوت أف سي 1-1 ضمن الدوري الأمريكي.

تسديدة ميسي تنقذ إنتر ميامي من الهزيمة

ورغم اكتفائه بالتعادل للمرة الثالثة تواليا، الا أنّ ميامي سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية، كما ضمن صدارة المنطقة الشرقية.

وانتزع تشارلوت الذي يشرف عليه مدرب أستون فيلا السابق دين سميث، التقدم عن طريق البولندي كارول سفيدرسكي (57) قبل أن يدرك ميسي التعادل من تسديدة بيسراه من خارج المنطقة، في الزاوية البعيدة، محرزا هدفه الـ 15 في 15 مباراة هذا الموسم (67).

ويملك ميامي في رصيده 65 نقطة قبل 3 مباريات من نهاية الموسم المنتظم، متفوقا على كولومبوس كرو حامل اللقب (57) وسينسيناتي (56) في المنطقة الشرقية.

وقال المدرب الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو بعد اللقاء "كنا فريق اعتاد الخسارة خلال الاعوام الماضية، والآن، لدينا فريق معتاد على الفوز، وهذا ما يرفع من التوقعات".

وأضاف "لقد عملنا بجهد كبير لتغيير هذه النظرية عن الفريق، ولقد قمنا بذلك من خلال استخدام تشكيلات عدّة مختلفة بسبب الإصابات والاستحقاقات الدولية".

وأردف "نعم، نحن محبطون من 3 تعادلات على التوالي...لكنها لا تعني بأننا لم نملك الفرص للفوز".

وضمنت فرق سياتل ساوندرز، هيوستن دينامو، نيويورك ريد بولز، نيويورك سيتي، لوس أنجليس أف سي وأورلاندو سيتي، فضلا عن إنتر ميامي، تأهلها إلى الأدوار النهائية.

