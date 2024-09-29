نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يكشف عن ملاعب مونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، عن الملاعب ال12 المستضيفة لأول نسخة من كأس العالم للأندية، والتي تقام بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025.

فيفا يكشف عن ملاعب مونديال الأندية 2025

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية 63 مباراة لمونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا من 6 قارات يتنافسون على لقب النسخة الأولى من البطولة.

وتجمع البطولة بين أنجح الفرق على مدار المواسم الأربعة الماضية في سبيل التنافس على اللقب العالمي في نهاية المطاف.

ووفقا للموقع الرسمي لفيفا فإن جميع السعات المدرجة للملاعب هي تقديرية في هذه المرحلة وقابلة للتغيير قبل بدء البطولة، ويمكن استعراضها على النحو التالي:

1 - ملعب مرسيدس بنز

ويتواجد في أتلانتا بولاية جورجيا، ويتسع ل75 ألف مشجع، وقد جرى افتتاحه في عام 2017.

2 - ملعب بنك أمريكا

ويتواجد في شارلوت بنورث كارولينا، ويتسع ل75 ألف مشجع، وقد جرى افتتاحه في 1996.

3 - ملعب تي كيو إل

ويتواجد في سينسيناتي بأوهايو، ويتسع ل26 ألف مشجع، وقد تم افتتاحه في 2021.

4 - ملعب روز بول

يتواجد في باسادينا بكاليفورنيا، ويتسع ل88 ألف و500 مشجع، وجرى افتتاحه في عام 1922.

5 - ملعب هارد روك

يتواجد في ميامي جاردنز بفلوريدا، والذي يتسع ل65 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 1987.

6 - جيوديس بارك

يتواجد في ناشفيل بتينيسي، والذي يتسع ل30 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2022.

7 - ملعب ميتلايف

يتواجد في إيست رذرفورد، بنيو جيرسي/نيويورك، والذي يتسع ل82 ألف و500 مشجع، وجرى افتتاحه في 2010.

8 - ملعب كامبينج وورلد

يتواجد في أورلاندو بفلوريدا، والذي يتسع ل65 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 1936.

9 - ملعب إنتر أند كو

يتواجد في أورلاندو بفلوريدا، والذي يتسع ل25 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2017.

10 - ملعب لينكون فاينانشال فيلد

يتواجد في فيلادلفيا بنسيلفينيا، والذي يتسع ل69 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2003.

11 - ملعب لومن فيلد

يتواجد في سياتل بواشنطن، والذي يتسع ل69 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2002.

12 - ملعب أودي فيلد

يتواجد في العاصمة واشنطن، والذي يتسع ل20 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2018.

