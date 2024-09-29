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أحمد جودة - القاهرة - أشار لاعب وسط برشلونة، الدولي بيدري غونزاليس، إلى أن فريقه لم يبدأ بشكل جيد في المواجهة أمام مضيفه أوساسونا، وأنهى الشوط الأول متأخرًا بهدفين، وهو ما منح الأفضلية لصاحب الأرض الذي فاز 4-2.

بيدري يفتح النار على حكم مباراة أوساسونا

عقب انتهاء المباراة التي أقيمت الليلة الماضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قال بيدري: "في الشوط الأول لم نكن جيدين، أعتقد أن الهدف الثاني أضر بنا في الشوط الثاني كنا نستحق أكثر".

وفي الشوط الثاني، اتخذ برشلونة خطوة إلى الأمام مقارنة بالشوط الأول، وفي هذا السياق قال لاعب الوسط: "كان علينا أن نعود إلى المباراة، بعد تلك النتيجة في الشوط الأول أردنا أن نبذل قصارى جهدنا، وفي الهجمات المرتدة ألحقوا بنا الأذى".



وعن التناوب بين اللاعبين، أكد بيدري أنه من الطبيعي أن يكون هناك تناوب، وهناك العديد من المباريات ومن الطبيعي أن يجري الفريق التبديلات للوصول إلى جميع المباريات بشكل جيد، هذا ليس عذرًا، وهذه النتيجة في الشوط الأول أضرت بنا".

وفيما يتعلق بالهدف الثاني، الذي سبقه خطأ محتمل من تورو، أكد بيدري أنه يرى ذلك خطأ واضحًا للغاية"، مضيفًا أن هناك أيضًا ركلة جزاء لصالح لامين يامال، أعتقد أنها كانت واضحة جدًا، ولا أفهم لماذا لم يصفر الحكم لاحتسابها؟.