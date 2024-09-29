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أحمد جودة - القاهرة - بين الموسم الماضي والحالي، مني ريال مدريد بهزيمتين وحيدتين أمام أتلتيكو مدريد في ملعب المتروبوليتانو.

"ملعب الفزع".. أتلتيكو يستقبل الريال في ديربي مشحون

ومشهد الديربي الجديد الذي سيجمعهما اليوم ضمن الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية، وسط ضغوط بسبب تصدر برشلونة للجدول والتوتر المحيط بالديربي وضغط الجدول.

فالبطل الحالي، صاحب الوصافة حاليا، برصيد 17 نقطة من أصل 21 ممكنة، سيخوض المواجهة غدا الأحد دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي يغيب للإصابة، أمام صاحب المركز الثالث، أتلتيكو، الذي يعاني من اضطراب في النتائج، رغم الصفقات المليونية التي أبرمها في الصيف ليمتلك 15 نقطة من أصل 21.

الضغط موجود على كلا الفريقين، والجدل أيضا، لأن أتلتيكو لعب مباراته ضد سيلتا فيجو في بالايدوس ​​يوم الخميس، وريال مدريد لعب يوم الثلاثاء على أرضه ضد ألافيس، هناك 48 ساعة من الفارق، الأمر الذي اشتكى منه الفريق الأحمر والأبيض، الذي عاد في وقت مبكر من صباح الخميس من فيجو، وتدرب بعد ظهر الجمعة وفعل ذلك مرة أخرى صباح السبت للاستعداد للمواجهة المرتقبة دون توقف ودون راحة تقريبا.

كل ذلك، في نفس الوقت، وسط دوامة وتوتر الديربي الأخير في متروبوليتانو بسبب الإهانات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس من قبل قطاع من جماهير الروخيبلانكوس خارج الملعب قبل المواجهات الأخيرة.

فاستقبال المهاجم البرازيلي، داخل وخارج الملعب، يمثل حتما ترقبا إعلاميا في الساعات التي ستسبق المباراة.

وتحدث كوكي ريسوريسيون، قائد أتلتيكو، يوم الجمعة عبر وسائل الإعلام الرسمية للنادي، بخصوص المباراة الوحيدة التي فاز بها ريال مدريد في آخر خمس مواجهات للديربي "إنه ديربي خاص للغاية، وسيشهد الكثير من المنافسة، لكن ينبغي أن يكون قبل كل شيء، مع تقديم أقصى قدر من الاحترام الذي ينبغي أن يكون حاضرا في ملعب المباراة".

وقد تشهد المباراة تغييرات في تشكيلة دييجو سيميوني، خاصة في ظل خوض الفريق للمواجهة الخامسة في غضون أسبوعين فقط، ومع غياب بابلو باريوس للإصابة وسيزار أزبيليكويتا أيضا لنفس السبب، ومع اقتراب توماس ليمار من العودة.

ومن المرجح أن يشارك ألفاريز كأساسي في الديربي، حيث لعب بديلا في فيجو وسجل هدف الفوز، إضافة لأنه سبق وسجل في شباك ريال مدريد في المباريات الثلاث التي لعبها أمامه بقميص فريقه السابق، مانشستر سيتي.

وفي المجمل سجل ألفاريز هدفين في 8 مباريات مع أتلتيكو، حيث لا يزال بعيدا عن الآمال المعقودة عليه، لكن بطل العالم مع الأرجنتين لا يزال يتأقلم على طريقة لعب "التشولو".

بينما لا يزال أنطوان جريزمان يمثل عنصرا لا غنى عنه في تشكيلة أصحاب الديار، وكان له مساهمة في ثلاثة من أصل آخر أربعة أهداف لفريقه (سجل هدفا وصنع هدفين)، وهو الهداف التاريخي للنادي. بينما سيجلس الكسندر سورتلوث على الدكة.

وسيلعب كوكي في منتصف الملعب وعن يمينه دي بول ويساره جالاجير، بينما سيعتمد سيميوني في الدفاع على لو نورماند وخيمينيز وماندافا، مع ماركوس يورنتي في الرواق الأيمن وأوبلاك في حراسة المرمى.

أما ريال مدريد فيعاني من غياب نجمه مبابي، الذي تعرض مؤخرا لإصابة عضلية في الفخذ ليغيب بالتالي عن أول مواجهة كبرى لفريقه هذا الموسم، في مباراة سيعود فيها الريال للعب على ملعب يحمل منه ذكرى سيئة من الموسم الماضي.

ومنذ سقوطه في هذا الملعب بالليجا الموسم الماضي لم يخسر فريق كارلو أنشيلوتي في الدوري طوال 39 جولة، ليحقق اللقب الموسم الماضي.

لكن نفس الملعب شهد إقصاء الفريق الملكي من بطولة كأس الملك في ثمن النهائي، ما يعني أنه أصبح بمثابة استاد لإثارة فزع الجماهير البيضاء.

ولم يخسر الريال أيضا حتى الآن، ورغم بدايته السيئة وتحقيقه لتعادلين في أول ثلاث جولات، أمام مايوركا ولاس بالماس بنفس النتيجة (1-1) لكنه حقق أربعة انتصارات متتالية أمام كلمن بيتيس وسوسييداد واسبانيول وألافيس.

ودون مبابي، سيسعى الريال لتحقيق الفوز معتمدا على نجوم آخرين أمثال البرازيليين فينيسيوس ورودريجو، ومنتشيا بفضل استعادة لاعبه ادواردو كامافينجا لهذه المعركة.

وقد يشارك كامافينجا أساسيا في المباراة، وفي حال إذا ما سيعتبر أنشيلوتي الأمر مخاطرة فسيكون الرهان على الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، متفوقا على التركي أردا جولر، في وسط ملعب يعاني من غياب أيضا كل من داني سيبايوس وبراهيم دياز، وقد يلحق بهما أيضا إندريك.

فاللاعب البرازيلي الصاعب قد يدخل الملعب حال يلعب الريال بطريقة لعب 4-3-3، وهو لم يلعب أساسيا حتى الآن لكن ينزل ويصنع الفارق في الكثير من الأحيان، لكن نزوله قد يبدو صعبا حال تطبيق الإيطالي لطريقة لعب 4-4-2 وفي ظل اعتماد "كارليتو" أيضا على جود بيلينجهام لزيادة الاندفاع الهجومي للريال.

وفيما يلي التشكيل المحتمل للفريقين:

أتلتيكو مدريد: أوبلاك، يورينتي، لو نورماند، خيمينيز، رينيلدو؛ دي بول، كوكي، جالاجر؛ جريزمان، لينو أو كوريا، وألفاريز.

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ميندي؛ تشواميني، فيدي فالفيردي، كامافينجا أو مودريتش، بيلينجهام؛ رودريجو وفينيسيوس.

