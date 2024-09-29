نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه الذي سيواجه الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للنخبة.

موعد مباراة النصر ضد الريان

يستعد النصر لمواجهة ضيفه الريان، مساء غدًا الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الريان

في حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت وسالم النجدي.

خط الوسط: عبد الرحمن غريب، أوتافيو، ساديو ماني وأنجيلو.

خط الهجوم الهجوم: كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

وتنقل مباراة النصر مع الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر شبكة قنوات “SSC” الرياضية السعودية، بالإضافة إلى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وكذلك أبو ظبي الرياضية.

