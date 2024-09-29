نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي ويعادل رقم أجويرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، لقائمة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله للمساهمة رقم 231 مع فريقه في البريميرليج، كواحد من أكثر اللاعبين مساهمة مع أنديتهم.

قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف لفريق في الدوري الإنجليزي