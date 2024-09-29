الرياضة

محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي ويعادل رقم أجويرو

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي ويعادل رقم أجويرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، لقائمة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله للمساهمة رقم 231 مع فريقه في البريميرليج، كواحد من أكثر اللاعبين مساهمة مع أنديتهم.

قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف لفريق في الدوري الإنجليزي

  1. واين روني - مانشستر يونايتد  (276)
  2. ريان جيجز - مانشستر يونايتد  (271)
  3. هاري كين - توتنهام  (259)
  4. تييري هنري – أرسنال  (249)
  5. فرانك لامبارد – تشيلسي  (237)
  6. محمد صلاح – ليفربول  (231)
  7. سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي (231)
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا