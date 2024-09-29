نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد في بطولة الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للموسم الجاري 2024-2025.

ويشهد اليوم إقامة ثلاث مواجهات هامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

وتتواصل إثارة مباريات الدوري السعودي اليوم مع ثلاثة لقاءات مثيرة، حيث يلتقي الفيحاء مع الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، يواجه التعاون نظيره فريق الاتفاق، وفي نفس التوقيت، يتقابل الشباب مع الرائد في مواجهات اليوم بالدوري السعودي “دوري روشن”.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء ضد الرياض – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC HD

التعاون ضد الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

الشباب ضد الرائد – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تنقل مباريات بطولة الدوري السعودي على قنوات SSC الرياضية السعودي بشكل حصري، ويمكنك متابعتها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

ويمكن لعشاق المشاهدة على الإنترنت الاشتراك في تطبيق شاهد، من أجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي “الدوري السعودي”.

تردد قنوات ssc الناقلة لمباريات الدوري السعودي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.