نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد الأهلي السابق: الفريق يحتاج لمدير كرة قوي بسبب تصرفات اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الأهلي لم يظهروا بالمستوى المنتظر منهم خلال لقاء الزمالك في السوبر الإفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضية.

وخسر فريق الأهلي أمام الزمالك، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تصريحات مجدي عبد الغني

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: فرسق الأهلي يحتاج إلى مدير كرة صاحب شخصية قوية، ولا بد من عودة خالد بيبو من جديد إلى النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: مبروك لنادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني بالتتويج ببطولة كأس السوبر.

وأكمل: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد كل من ذكر اسمي خلال الساعات الماضية في واقعة مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، وسأحصل على حقي بالقانون.

