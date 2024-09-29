موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك.. مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم الدولي رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقفه النهائي من الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك لازال يرغب في حسم التعاقد مع رمضان صبحي".

وأضاف:" هناك وسطاء تدخلوا من أجل الحديث مع رمضان صبحي؛ للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك بشكل رسمي".

وأشار رمزي:" نادي الزمالك يرغب في الاستفادة من المكافأة التي حصل عليها نتيجة التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الاهلي".

واختتم كريم رمزي:" رمضان صبحي لا يمانع الانتقال إلى نادي الزمالك، والاجتماع مع مسئولي النادي للاتفاق على شروط التعاقد، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية بين الفارس الأبيض واللاعب أو مع نادي بيراميدز ".