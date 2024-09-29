انت الأن تتابع خبر الاتحاد والأرثوذكسي يتأهلان لنهائي كأس الأردن للسيدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل فريقا الاتحاد والأرثوذكسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات لكرة القدم، بعد انتهاء منافسات الدور نصف النهائي اليوم السبت على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

فاز الاتحاد على النصر بهدفين دون رد، سجلهما تقى غازي وحورية عفاف، بينما تأهل الأرثوذكسي بعد انتصاره على عمان FC بثنائية نظيفة عن طريق نور زوقش ونيومي أنيما.

سيقام النهائي بين الاتحاد والأرثوذكسي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب البولو عند السادسة مساءً .