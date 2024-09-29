انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني للكرة الإلكترونية وصيفاً في بطولة غرب آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت السبت منافسات بطولة غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية، التي استضافها الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بمشاركة عدد من الفرق الإقليمية. وحقق المنتخب الوطني المركز الثاني عن فئة الذكور والمركز الثالث عن فئة الإناث.



شهد حفل الختام حضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، والأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم.



في منافسات الذكور، تمكن اللاعب سيف دبابنة من الوصول إلى النهائي بعد تفوقه على نظيره الفلسطيني في نصف النهائي بفوزين كبيرين 4-1 و7-0. وفي النهائي، خسر المنتخب أمام نظيره السعودي بعد مواجهة قوية، حيث تعثر في الجولة الأولى بنتيجة 1-4، وعاد ليعادل النتيجة في اللقاء الثاني بالفوز 3-1، لكن المنتخب السعودي حسم اللقب بفوزه في الجولة الفاصلة 4-2 .