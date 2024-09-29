انت الأن تتابع خبر عاجل: صراع أوروبي محتدم على نواف العقيدي بعد رحيل حارس النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار الدوري السعودي في جذب الأنظار، يبدو أن هناك نجما سعوديا آخر يستعد للانتقال إلى أوروبا. يتزايد الاهتمام بنواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر، في ظل العروض الأوروبية التي تلاحقه. هذا التطور يأتي بعد رحيل عدد من اللاعبين السعوديين إلى الدوريات الأوروبية، مما يفتح الأبواب أمام تجارب احترافية جديدة.

صراع أوروبي محتدم على نواف العقيدي بعد رحيل حارس النصر

تشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن نادي النصر تلقى عروضا من أندية أوروبية ترغب في ضم نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام متزايد من أندية بلجيكية

حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن خمسة أندية أوروبية تعبر عن اهتمامها بالحصول على خدمات العقيدي. في الميركاتو الصيفي الماضي، كان هناك اهتمام من ناديا أندرلخت وسيركل بروج البلجيكيين، حيث تقدما بعروض لاستعارة الحارس السعودي. لكن الصفقتين لم تكتمل بسبب ضيق الوقت الذي حال دون إتمامها.

عروض من البرتغال

علاوة على ذلك، هناك ثلاثة أندية برتغالية تسعى أيضًا للحصول على خدمات نواف العقيدي في فترة الانتقالات الشتوية. هذا الاهتمام يعكس الأداء المتميز للحارس وإمكانياته العالية.

طموح العقيدي في الاحتراف