تصفيات اسيا للشباب 2025 مباراة منتخب البحرين وكمبوديا اليوم موعد والقنوات الناقلة مجانا

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رياض - احمد صلاح - يحتل موعد مباراة البحرين للشباب ضد منتخب كمبوديا أهمية كبيرة لعشاق الكرة البحرينية، وهي اللقاء الذي يأتيكم ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب 2025 مرحلة المجموعات،، حيث حدد الاتحاد الأسيوي موعد اللقاء المرتقب بين المنتخبين المقرر أقامته مساء اليوم الأربعاء، وسنتعرف الآن على القنوات الناقلة مجاناً على نايل سات للمواجهة وأخر استعدادات منتخب البحرين للشباب له.

موعد مباراة منتخب البحرين للشباب وكمبوديا اليوم

ينطلق توقيت مشاهدة مباراة البحرين وكمبوديا للشباب في تصفيات كاس اسيا للشباب القادمة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024 في الساعة الثانية عصراً بالتوقيت المحلي.

تستمر رحلة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما المقرر غقامتها في الصين، مع بدء مباريات الجولة الثانية في خمس مجموعات من أصل عشرة، حيث يتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى 10 مجموعات، وتقام المنافسات بنظام الدوري المجمع، على أن يتأهل إلى نهائيات كاس اسيا للشباب صاحب المركز الأول في كل مجموعة من العشرة، إلى جانب خمس منتخبات حصلت على أفضل مركز ثاني، بالِإضافة لمنتخب الصين الدولة المنظمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب البحرين وكمبوديا تصفيات أسيا للشباب

أعلنت 3 قنوات مجانية عن نقل مباراة منتخب البحرين وكمبوديا مباشر عبر شاشتها بشكل مجاني على نايل سات وهي:

قناة البحرين الرياضية.

قناة AD SPORTS ASIA 1 HD.

قناة الكأس.

ويحتل منتخب البحرين المركز الثاني