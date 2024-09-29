نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف أتلتيكو مدريد غدًا الأحد جاره وغريمه ريال مدريد على إستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والتي كان آخرها الفوز على ألافيس في الجولة الماضية، وملاحقة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.

كما يطمح بطل الموسم الماضي إلى الثأر من خسارتين أمام أتلتيكو مدريد الموسم الماضي.

من جانبه، يطمح الأتلتي إلى تحقيق الفوز وتضييق الخناق على ريال مدريد وبرشلونة في صدارة "الليغا"، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لخطف الوصافة.

وتمكن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من الفوز في آخر مباراة له أمام سيلتا فيغو العنيد في الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل أتلتيكو، المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

موعد المباراة

يلتقي أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد بطل أوروبا غدًا الأحد على إستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو والريال

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو عبر قناة beIN Sports 1.