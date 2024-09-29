نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوساسونا يقسو علي برشلونة برباعية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي برشلونة هزيمة قاسية أمام أوساسونا، بأرابعة أهداف مقابل هدفين، علي أرضية استاد السادار، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

أحرز أوساسونا أولي أهداف اللقاء عن طريق مهاجمه الكرواتي انتي بوديمير في الدقيقة 18، بعد بينية مميزة من زميله بريان سرقسطة.

وفي الدقيقة 28، أضاف نجم اللقاء الأول بريان سرقسطة الهدف الثاني لفريق أوساسونا من تمريرة رائعة من إيبانيز.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة الضغط علي دفاعات أوساسونا، ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق جناحه ب أو فيكتور في الدقيقة 53.

ثم عاد المهاجم الكرواتي انتي بوديمير مجددًا ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريق اوساسونا من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

ثم أحرز البديل أبيل بريتونيس الهدف الرابع لفريق أوساسونا في الدقيقة 85.

وقبل نهاية اللقاء، نجح لامين يامال في تقليص الفارق وأحراز ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 90، بعد تمريرة من فيران توريس.

وبهذه النتيجة، يتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 21 في المركز الأول، بينما يرتفع رصيد أوساسونا إلي النقطة 14 في المركز السادس.