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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أن الزمالك استحق الفوز بكأس السوبر الإفريقي.

بن مساعد: أنا من عشاق الزمالك..والأبيض استحق التتويج بالسوبر الإفريقي

وقال بن مساعد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي سيكون بداية لموسم مميز وحصد المزيد من البطولات والفريق في الشوط الثاني اختلف تماما وظهر بمستوى جيد للغاية".

وأضاف: "أحب مشاهدة زيزو في الملعب وهو لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة في السوبر الإفريقي وأتمني فوز الزمالك بالسوبر المصري".

وتابع: "شيكابالا محبوب من جميع جماهير كرة القدم وهو لاعب كبير وقائد للفريق بمعنى الكلمة، وأنا من عشاق نادي الزمالك وهناك الملايين يعشقون النادي سواء في مصر والسعودية".

وأوضح: "أريد حصد الزمالك لجميع البطولات هذا الموسم وبطولة السوبر الإفريقي لا تكفي، وأتمنى التوفيق للنادي في كل الألعاب".