نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف سر تتويج الأبيض بكأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الأبيض مساء أمس الجمعة على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أمير عزمي مجاهد يتغنى بجوميز

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: الزمالك قدم مباراة مميزة أمام الأهلي واستحق الفوز، وأهدر العديد من الفرص على مرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.

وأضاف: جمهور الزمالك هو كلمة السر في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، نظرًا لما تحمله من كبوات في السنوات الماضية.

وتابع: جوزيه جوميز أدار المباراة بشكل مميز، وتغييراته صنعت الفارق للفارس الأبيض وخاصةً ناصر منسي الذي نجح في تسجيل هدف التعادل، كما أن المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق قدم آداءً جيدًا في ظهوره الأول بالقميص الأبيض، وسيكون إضافة قوية في الموسم الجديد.