نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد المواقع الشهيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب السابق، ببلاغ للنائب العام ضد أحد الموقع الشهيرة، وذلك بسبب الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية على واقعة الأعمال والسحر للاعب مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، وحقيقة تسببه فيها.

وصرح مجدي عبد الغني عبر تصريحات على قناة الشمس:" أنا لا امتلك مقابر في ذلك المنطقة التي يتحدث عنها الصحفي وسأقوم بتقديم بلاغ للنائب العام ضده وهيتحبس".

وأكمل:" كل ما تردد ليس له أساس من الصحة، يعني انا هعمل عمل لمؤمن زكريا لية ولا هو بيلعب في مكاني ولا غيره".

وأستكمل حديثه:" المراسل هياخد عقوبة مشددة، كله أي كلام ولا شوفنا الصور ولا أكياس ولا العمل، كمية المكالمات اللي تلقتها بسبب الموضوع الهايف كتيرة والشخص عامل فيها صحفي وانا هقفل أحد المواقع بالقانون بسبب الأخبار الكاذبة".