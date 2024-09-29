الرياضة

نادر السيد: جوميز كلمة السر في تطوير مستوى لاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض كلمة السر في تطوير مستوى العديد من اللاعبين.

نادر السيد: جوميز كلمة السر في تطوير مستوى لاعبي الزمالك

وقال السيد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز كان رائع وموفق في طريقة اللعب والتشكيل والتغييرات أيضا، وصفقات الزمالك ظهرت بصورة جيدة وخاصة محمود بنتايك".

وأضاف: "مجلس الزمالك تعاقد مع صفقات مميزة للغاية رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، ومحمد عواد قدم مستوى مميز للغاية في اللقاء".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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