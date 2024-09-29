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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض كلمة السر في تطوير مستوى العديد من اللاعبين.

نادر السيد: جوميز كلمة السر في تطوير مستوى لاعبي الزمالك

وقال السيد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز كان رائع وموفق في طريقة اللعب والتشكيل والتغييرات أيضا، وصفقات الزمالك ظهرت بصورة جيدة وخاصة محمود بنتايك".

وأضاف: "مجلس الزمالك تعاقد مع صفقات مميزة للغاية رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، ومحمد عواد قدم مستوى مميز للغاية في اللقاء".