نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شكري: الزمالك "حاجة تانية".. وعبد الله السعيد من أهم لاعبي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال شكري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الزمالك "حاجة تانية" وهو من يقوم بتنجيم أي لاعب، نمتلك لاعبين على أفضل مستوى، ومن انتقد عبدالله السعيد أقول له أنه حاليا اصبح أهم لاعبي الفريق".

وأضاف: "أحب أن أترك كل شيء للمختصين، ولكن بعد احتساب ركلة جزاء أكرم توفيق، لماذا لم يتم احتساب ركلة جزاء دونجا"

وأختتم حديثه قائلًا: "ضربة الجزاء منحت لاعبي الزمالك حافز كبير، والمباراة كانت من الممكن أن تنتهي دون ركلات جزا لأن الأبيض كان افضل في الشوط الثاني، الجميع إذا منح الثقة للفريق سيحققون العديد من البطولات والالقاب".