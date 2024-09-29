هاني شكري: هناك مفاوضات مع لاعبين كبار.. والفريق يمتلك قائمة رائعة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

هاني شكري: هناك مفاوضات مع لاعبين كبار

وقال شكري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أقول للجمهور معكم فريق قوي وقائمة رائعة قادرة على المنافسة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك حاليًا مفاوضات مع لاعبين كبار لضمهم لنادي الزمالك ولكن سوف اترك الحديث في هذا الأمر للجنة الكرة "

وأختتم حديثه قائلًا: "كل ما أثير عن عدم اقتناع جوميز بإمكانيات بنتايك غير صحيح، فهو قدم مباراة كبيرة ونجح في الظهور بشكل رائع".