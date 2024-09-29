نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الخلود برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والخلود

وسجل كوليبالي الهدف الأول في الدقيقة 38 وعاد مالكوم بالهدف الثاني في الدقيقة 43 صنعه له الدوسري.

وعاد البليهي بالهدف الثالث في الدقيقة 45 صنع سافيتش.

وسجل لودي الهدف الرابع في الدقيقة 48 بتمريرة للدوسري وعاد الهمامي بالهدف الأول للخلود في الدقيقة 71 صنعه له زميله صوعان وانتهت المباراة 4/1.

ترتيب الهلال والخلود

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي الخلود في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط حيث فاز خلال لقاء وتعادل وهزم ثلاث مرات.