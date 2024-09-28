نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. أوساسونا يتقدم علي برشلونة بهدفين دون رد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهي الشوط الأول من مباراة أوساسونا وبرشلونة، بتقدم الأول بهدفين مقابل لاشئ، والمقامه حاليًا علي أرضية استاد السادار، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

وافتتح أوساسونا التهديف عن طريق مهاجمه الكرواتي انتي بوديمير في الدقيقة 18، بعد بينية مميزة من زميله بريان سرقسطة.

وفي الدقيقة 28، أحرز نجم الشوط الأول بريان سرقسطة الهدف الثاني لفريق أوساسونا، بعد تمريرة رائعة من زميله إيبانيز.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالتالي:-

حراسة المرمي:- بينيا

خط الدفاع:- كوبارسي، دومينجز، كوندي، مارتين

خط الوسط:- ببدري، جارسيا، توري

خط الهجوم:- ب أو فيكتور، ليفاندوفسكي، توريس

بينما جاء تشكيل أوساسونا كالتالي:-

حراسة المرمي:- هيريرا

خط الدفاع:- بويومي، كاتينا، أريسو، كروز

خط الوسط:- أوروز، تورو، إيبانيز

خط الهجوم:- سرقسطة، بوديميز، جارسيا